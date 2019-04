Do ISTO É



A Azul inaugura nesta quinta-feira, 18, duas novas bases no Estado de São Paulo, Araraquara e Santos/Guarujá, acrescentando 200 voos semanais a suas operações.

Com isso, a companhia deve assumir a liderança em decolagens no Estado paulista, com 231 partidas diárias para 58 destinos.

O movimento, segundo afirma a companhia em nota, é reflexo do acordo com o governo de São Paulo, após a redução da alíquota do imposto sobre querosene de aviação.

A rota Santos/Guarujá não recebia frequências comerciais há quatro décadas

A rota de Araraquara passará a oferecer um voo diário para Campinas a partir de 1 de setembro.

Fonte https://istoe.com.br/azul-lanca-duas-novas-bases-e-deve-assumir-lideranca-em-decolagens-em-sp/