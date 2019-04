DA ASSESSORIA



Para comemorar seu aniversário de 18 anos, a Ginco Urbanismo lança, em 2019, dois novos empreendimentos em Cuiabá: os Florais Safira eFlorais do Bosque. Localizados em regiões nobres e estratégicas, os condomínios atendem as famílias cuiabanas, que seguem a tendência mundial de valorizar espaço, conforto e segurança para morar, buscando os condomínios horizontais.

Os novos Florais serão construídos nas duas regiões que mais crescem na capital. O Florais do Bosque na região da Avenida das Torres. Já o Safira ficará em uma região estratégica, entre os demais Florais e o Centro de Eventos do Pantanal. Ambos serão lançados nos próximos meses.

Os cuiabanos e mato-grossenses já perceberam que construir é muito mais vantajoso, chegando a custar até 50% mais barato que comprar um imóvel pronto, além do poder de definir cada detalhe da tão sonhada casa. Enquanto na construção o valor do metro quadrado fica entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, em um imóvel prontos, o metro quadrado custa entre R$ 4,5 mil e R$ 6 mil.

Essa tendência em construir colocou Mato Grosso em primeiro lugar no racking mensal da Associação Nacional de Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). Nos últimos 12 meses, enquanto o crescimento nacional do setor foi de apenas 2%, na região Centro-Oeste o crescimento foi de 7%, com destaque para o estado de Mato Grosso.

Os Florais do Bosque e Florais Safira trarão um conceito inovador em condomínios horizontais, atendendo as necessidades das famílias modernas por espaço, itens de lazer e convivência. Um diferencial será a exclusividade, já que cada um dos condomínios terá até 300 unidades, proporcionando mais tranquilidade, conforto e privacidade.

Presente em todos os empreendimentos da Ginco, a integração com a natureza será mais uma vez o destaque, com princípios e ações em relação ao meio ambiente inéditos na cidade.

Os dois lançamentos contarão com uma ampla área de preservação permanente, que permitirá as famílias, especialmente as crianças, não só a integração com a natureza, mas a oportunidade de valorizar a aprender os cuidados com ambiente, tão necessários no mundo atual.

Quando chegou ao mercado, há 18 anos, a Ginco mudou a forma de morar em Cuiabá. Ao lançar o primeiro Florais, a empresa mostrou que é possível viver com total segurança em casas e espaços abertos.

“Assim, os condomínios horizontais caíram no gosto do cuiabano e, em quase duas décadas, todo uma geração já cresceu vivendo assim e não quer mudar, por isso a Ginco segue acreditando e investindo em Cuiabá”, afirma o diretor presidente da Ginco Urbanismo, Júlio Cesar Braz.

O sucesso desse modelo de negócio é atestado em números, em 18 anos, foram 12 empreendimentos entregues rigorosamente no prazo, com mais de seis mil lotes lançados, atendendo seis mil famílias.