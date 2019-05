Do ISTO É



Após ver o faturamento cair nos últimos cincos anos, resultando em prejuízo de meio bilhão de reais em 2018, a TV Globo foi forçada a reduzir o salário de suas principais estrelas.

Otaviano Costa, por exemplo, não aceitou a renovação de contrato com salário menos e deixou a emissora. As informações são do jornalista Daniel Castro, do Notícias da TV.

Os executivos da Globo afirmam que a realidade do mercado mudou e que com isso altos salários tornaram-se insustentáveis.

Galvão Bueno, Fernanda Montenegro, Fausto Silva e Ana Maria Braga são alguns profissionais que extrapolam o teto salarial estabelecido pela direção da emissora.

Ainda segundo Daniel Castro, Galvão renovou seu contrato até o fim de 2022 e aceitou reduzir seus vencimentos para algo em torno de R$ 500 mil.

Em outras épocas, o narrador já faturou mais de R$ 1 milhão.

Cléber Machado e Luis Roberto também tiveram os seus salários reduzidos, mas em compensação serão liberados para campanhas publicitárias, o que poderá render uma receita maior para os profissionais.

Fonte https://istoe.com.br/globo-reduz-salario-de-estrelas-apos-prejuizo-de-meio-bilhao/?utm_source=social_monitor&utm_medium=widget_vertical