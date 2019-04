JAD LARANJEIRA

Duas jovens – de 21 e 23 anos – foram presas na noite deste domingo (21) acusadas de agredir dois idosos de 67 e 70 anos, no meio da rua, no Bairro Planalto, em Cuiabá.

O boletim de ocorrência não diz por que as jovens cometeram as agressões. A Polícia Militar foi acionada por populares, que presenciaram as agressões.

Quando a PM chegou, as duas ainda estavam no local, bastante agressivas e nervosas, xingando os idosos.

As vítimas relatam que as garotas haviam lhes feito diversas ameaças e os agrediram.

A situação foi presenciada pela filha de uma das vítimas, que confirmou as agressões das duas garotas.

As duas foram detidas e encaminhadas para a Central de Flagrantes da Polícia Militar, no Bairro Verdão.