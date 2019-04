JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um rapaz de 18 anos foi preso na noite desta segunda-feira (22) após ter agredido a namorada dele, de 16 anos, no Bairro 1º de Março, em Cuiabá.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a adolescente relatou que o suspeito já havia lhe agredido outras vezes e chegou inclusive a ser preso, mas acabou solto depois de passar por uma audiência de custódia.

Conforme a denúncia, desta vez a garota relatou que, no domingo de Páscoa (21), o suspeito quebrou seu aparelho celular e, em seguida, passou a lhe agredir com socos.

De acordo com a vítima, as agressões continuaram na noite de ontem, causando-lhe um hematoma no olho direito, razão pela qual ela decidiu acionar a Polícia Militar.

O rapaz foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da Capital, onde foi autuado por lesão corporal.