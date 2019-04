JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

As câmeras de monitoramento interno do Condomínio Rio Cachoeirinha, localizado no Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá, flagraram o momento que um ladrão invade o local.

O crime aconteceu na última terça-feira (16), mas as imagens só vieram a público nesta semana.

Segundo a síndica do condomínio, Rúbia Nara, o criminoso conseguiu pular o muro que faz divisa com o condomínio Rio Jangada, pela parte lateral.

No vídeo, é possível ver o momento em que o ladrão - usando bermuda e camiseta preta - pula o muro com facilidade e, em seguidam entra em uma residência.

A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito não foi preso.

Não foi informado quantas casas ele teria invadido e o que conseguiu furtar.

O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo do momento em que o ladrão invade o condomínio: