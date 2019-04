DA REDAÇÃO



Duas pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (24), em Sinop (a 500 quilômetros de Cuiabá), por tráfico de drogas. Parte do entorpecente apreendido foi encontrado dentro do vaso do banheiro depois de uma revista minuciosa.

Policiais do 11º Batalhão estavam em ronda pelo bairro Jardim Violetas, quando observaram atitude suspeita de um motociclista que saia de uma residência já conhecida por ser referência de consumo e venda de drogas. Durante revista pessoal foi encontrado com L.M.S.J., 34 anos, porções de maconha. Ele disse ser usuário que teria comprado a droga no local.

Logo em seguida a proprietária da casa M.S.R., 31 anos, também passou por revista e na sua casa foi encontrado várias porções de maconha de cocaína, pedaços de sacolas plásticas para embalar entorpecente. Na revista que aconteceu nos cômodo e quintal, foi encontrado dentro do vaso do banheiro uma barra de maconha enrolada em uma sacola plástica misturada as fezes.

Foi apreendido ainda dinheiro, aparelhos celulares, frascos de suplementos musculares em cápsulas. A proprietária da casa foi presas em janeiro deste ano por corrupção de menores e tráfico de drogas. Novamente a mulher foi encaminhada à delegacia para as devidas providências.