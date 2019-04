Suspeita perdeu o controle do veículo durante a fuga e invadiu o Restaurante Choppão

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 38 anos, identificada pelas iniciais J.N.T., foi presa após atropelar um frentista de um posto de combustível, de 24 anos, na madrugada desta quinta-feira (25), no Bairro Popular, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, a suspeita estava em um Nissan Kicks e teria abastecido R$ 50 no posto Shell, localizado na Avenida Estevão de Mendonça. No entanto, ela fugiu no momento de efetuar o pagamento.

Com a arrancada repentina, a motorista atropelou o frentista, que caiu no chão e teve as roupas rasgadas.

Em seguida, J.N.T. teria perdido o controle do carro, invadido a calçada e colidindo contra as mesas do Restaurante Choppão.

Ainda de acordo com o B.O., a mulher tentou fugir novamente, mas foi impedida por clientes do estabelecimento, que pegaram as chaves que estavam na ignição.

A Polícia Militar foi acionada e verificou que a suspeita estava em visível estado de embriaguez. Segundo o documento policial, a motorista estava com "sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes e hálito alcóolico".

Ela também teria se recusado a fazer o teste de bafômetro.

A mulher foi presa e encaminhada para a Central de Flagrantes. O caso é investigado pela Polícia Civil.