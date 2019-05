BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Um homem de 28 anos foi preso na noite dessa terça-feira (29) após agredir a mulher dele, de 22 anos, com socos no rosto e mordidas, em Primavera do Leste (a 239 km de Cuiabá).

Conforme o Boletim de Ocorrência, A.L.R.S ainda jogou uma panela com feijão quente na vítima e no filho deles, de dez meses.

A mulher e o bebê foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. De acordo com o BO, a criança teve queimaduras no rosto e nas costas.

Segundo a polícia, ao perceber que seria preso, o homem, que estava muito exaltado, chegou a tentar fugir. Ele foi preso após cair enquanto corria dos policiais.

À polícia, a vítima contou que A.L.R.S teria chegado em casa "bastante agressivo". Após uma discusão entre o casal, o homem quebrou um das portas de vidro da residência com um chute.



Ela contou que o suspeito ameaçou matá-la caso a polícia fosse chamanda na casa.

Em seguida, A.L.R.S jogou uma panela com feijão quente em direção a vítima, momento em que líquido atingiu a mulher e o bebê de dez meses, causando as queimaduras em ambos.

Conforme o BO, a mulher foi encontrada com lesões no olho esquerdo e marcas de mordidas no braço, além de estar com as pernas e o abdômen queimados.

O Conselho Tutelar foi acionado e compareceu ao locar para dar apoio às vítimas.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.