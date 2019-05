DA REDAÇÃO



A Polícia Civil cumpriu oito mandados de busca e apreensão domiciliares na manhã desta segunda-feira (06), na Operação Isópteros, deflagrada pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) com objetivo de apurar fraudes na fiscalização, comércio e transporte de produtos florestais no Estado.

As ordens judiciais foram cumpridas em Cuiabá (5 mandados) e nas cidades de Alto Garças, Juscimeira e Rondonópolis, em residências e dois escritórios de advocacia, que estariam associados a terceiros para prática das fraudes.

A Polícia Civil não informou o nome de nenhum dos alvos na ação desta segunda.

As buscas foram realizadas no âmbito do inquérito policial que tramita na Delegacia do Meio Ambiente, que apura crimes ambientais como falsidade de laudos, relatório ambiental, sequestro e cárcere privado, associação criminosa, corrupção passiva, falsidade ideológica, lavagem de capitais, ocultação de bens, valores e direitos.

Todos os crimes estão relacionados à atividade de fiscalização, comércio e transporte de produtos de florestais, em especial madeiras apreendidas e depositadas no pátio unificado da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), no Distrito Industrial, em Cuiabá.

O grupo vem sendo investigado há mais de um ano. Durante a operação, foram apreendidos documentos, celulares, equipamentos eletrônicos, entre outros.

Além da buscas, foi decretado o bloqueio de contas correntes, supostamente usadas pelos membros do grupo criminoso.

A operação contou com apoio da Diretoria de Atividades Especiais e da Diretoria de Interior, por meio das regionais e delegacias das cidades onde os mandados foram cumpridos.

Nome da operação

O nome Isópteros faz referência a colônias de cupins que possuem cerca de 2.800 espécies catalogadas no mundo. São insetos que causam prejuízos econômicos por ser uma praga que corrói madeira e outros materiais de celulose.