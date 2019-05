BIANCA FUJIMORI E VITÓRIA GOMES

DA REDAÇÃO

Funcionários e clientes relataram momentos de pânico e desespero durante a troca de tiros entre assaltantes e seguranças na tarde desta sexta-feira (10) no Supermercado Atacadão, no Bairro Tijucal, em Cuiabá.

Os bandidos estavam armados com fuzis e trocaram tiros com policiais e vigias ao lado dos caixas eletrônicos, segundo relato de um jornalista que estava no local.

A operadora de caixa Thais Pinho Dias, de 27 anos, contou que estava a poucos metros de onde houve os disparos.

Ela relatou que tudo aconteceu muito rápido e, quando percebeu, um dos bandidos havia rendido uma vigilante da empresa Brinks.

“Quando eu vi, o segurança do carro-forte já estava atirando. O cara [assaltante] abraçou a mulher, a segurança do carro-forte. Já estava abraçando ela”, disse.

Foi neste momento que ela se abaixou e se escondeu embaixo do seu caixa que opera, bem perto do local do tiroteio.

Ela passou apenas a ouvir os disparos por todos os lados, mas o desespero tomava conta. A todo o momento Thais pensava que fosse morrer.

“Achei que ia morrer, que todo mundo ia morrer, que eles iam matar todo mundo. Uma bala pegou no meu caixa, está furado. Foi horrível”, relembrou.

Já a cliente Julinda Supriano Aguiar contou que estava fazendo compras na segunda seção quando passou a ouvir os tiros.

“Eu não vi porque estava na segunda seção, mas o barulho eu ouvi”, disse.

Logo ela percebeu a movimentação e seguiu a multidão que corria para os fundos do Atacadão. Ela contou que estava desesperada no momento e que não conseguiu ver o que acontecia.

“Todo mundo saiu correndo e eu saí também. Eu saí pelos fundos, voei lá onde tem a estação para descarregar as coisas. Saí rápido”.

Outra funcionária do supermercado, Patrícia Alves, estava na plataforma de depósito no momento da troca de tiros, do lado de fora do estabelecimento.

Ela revelou que não conseguiu ouvir os disparos, porém foi surpreendida pelas outras pessoas saindo correndo.

“Eu vi só as pessoas correndo. Aí falaram que era um assalto. Eu não sabia o que era. Me falaram que era um assalto ao carro-forte”, contou.

Leia também:

Veja fotos do tiroteio que deixou dois mortos no Atacadão

Bandidos tentam roubar carro-forte e trocam tiros no Atacadão