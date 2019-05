BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Câmeras do circuito de segurança do supermercado Atacadão, no Bairro Tijucal, em Cuiabá, captaram parte da ação dos bandidos que tentavam roubar um carro-forte na tarde desta sexta-feira (10). As imagens mostram o momento em que um assaltante agarra e leva ao chão uma das seguranças da empresa Brinks.

A filmagem também registra o momento em que ele é baleado pelas costas por outro segurança da empresa responsável pelo carro-forte. Ele morreu no local.

Outro assaltante surge correndo próximo aos caixas de pagamento do supermercado, momento em que começa uma troca de tiros.

Funcionários e clientes que faziam compras no local saíram correndo para se proteger dos disparos.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos estavam armados com fuzis e trocaram tiros com os seguranças do carro-forte, quando eles chegavam no local.

Segundo um policial que estava no supermercado, um dos criminosos estava usando colete à prova de balas e começou a atirar. Ele chegou de fazer uma mulher refém, mas ela conseguiu fugir em seguida.

O homem que aparece correndo nas filmagens teria sido morto do lado de fora do supermercado, dentro de um veículo. O terceiro integrante da quadrilha, que também estava no carro, foi baleado e morreu no local.

Entenda o caso

A Polícia Civil informou que a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) já estava monitorando a quadrilha. Os policiais impediram o roubo de malotes durante o abastecimento de caixas eletrônicos.

Cinco criminosos, monitorados pela força-tarefa, foram interceptados, sendo que três deles acabaram morrendo durante o confronto no supermercado.

A Polícia Civil ainda não divulgou informações sobre a identidade dos assaltantes.

Veja o vídeo: