DA REDAÇÃO



O Diário Oficial da União trouxe nesta terça-feira (16) a exoneração do ambientalista Adalberto Eberhard do cargo de presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ligado ao Ministério do Meio Ambiente.

Eberhard, que estava há três meses no cargo, é fundador da ong mato-grossense Ecotrópica, que tem sede em Cuiabá e é responsável por 54 mil hectares de três reservas particulares no Pantanal Mato-Grossense.

A exoneração de Eberhard se deu a pedido, depois que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, anunciou a abertura de um processo disciplinar contra servidores do ICMBio que faltaram a um evento da Pasta.