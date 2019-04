DA REDAÇÃO



O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM) - que se afastou do Parlamento nesta quarta-feira (17), por um prazo de 120 dias - reagiu com bom humor ao ser questionado por alguns jornalistas sobre as sondagens que vem recebendo com vistas à disputa eleitoral de 2020.

“Sondado eu sou toda hora: pelo vizinho, pelo cara de cima do prédio. Isso é normal”, brincou o democrata.

Ele já admitiu, inclusive, a possibilidade de disputar a Prefeitura de Cuiabá ou de Várzea Grande, nas próximas eleições.

Botelho ficará os próximos meses afastado da Assembleia e disse que aproveitará esse período para “refletir sobre seu futuro político”.