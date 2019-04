DA REDAÇÃO



O advogado Narciso Fernandes Barbosa, que faz a defesa da senadora Selma Arruda (PSL), acredita que logo no início da próxima semana já entrega os recursos contra a decisão do TRE-MT em que cassa a chapa da senadora.

Para ingressar com recurso, a defesa aguardava apenas a publicação da decisão do julgamento no Diário da Justiça Eleitoral, que foi feita na terça-feira (16).

Neste feriado, a defesa deve se debruçar nos argumentos para elaborar os argumentos do recurso no TRE. “Acredito que no início da semana que vem já esteja pronto. Ainda estamos estudando ponto a ponto do acórdão”, disse Narciso.

O TRE-MT cassou o mandato de Selma por abuso do poder econômico e caixa 2 na campanha eleitoral de 2018. Ela continua no cargo até que o caso seja julgado em definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral.