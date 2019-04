DA REDAÇÃO



Um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado federal José Medeiros (Pode) passou a fazer parte, nesta semana, da Comissão de Constituição e Justiça, onde o projeto da reforma da Previdência está sendo debatido.

Bolsonarista de primeira hora, Medeiros entra no lugar da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, para atuar na linha de frente em favor da reforma. A ideia é confrontar a oposição, que tem obstruído o andamento do projeto.

“Tenho experiência com esse pessoal, que chamo carinhosamente de bancada do atraso. Convivi com eles na Comissão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no Senado”, afirmou.