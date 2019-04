DA REDAÇÃO



Integrante do corpo clínico da Santa Casa e ex-deputado federal, o médico José Augusto Curvo - o "Tampinha" - defendeu que, se a única forma de reabrir as portas do hospital filantrópico for por meio de uma intervenção, a ação deve ficar nas mãos do Ministério Público Estadual e não da Prefeitura de Cuiabá.

Crítico, o médico acredita que o Município já tem problemas demais com as unidades de saúde que administra e não tem condição alguma de resolver o problema de falta de gestão na unidade - que suspendeu o atendimento ao público no dia 11 de março.

"Se quiser demitir a diretoria atual, que demita. Ponham um interventor do MPE, mas não deixem que o Município administre lá. Se o Município não está dando conta do Pronto Socorro, das Upas e do [Hospital] São Benedito, vai dar conta da Santa Casa? Sendo que os custos são bem maiores que tudo isso?", questionou.