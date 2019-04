DA REDAÇÃO



A Sinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), sob Marcelo Padeiro, negou um recurso administrativo da Engeglobal Construções e manteve multa de R$ 86.497,27 contra a empresa.

A empresa é da família do primeiro suplente de Senador Fábio Garcia, que também é presidente do DEM.

Seguindo orientação da Procuradoria Geral do Estado, a secretaria negou provimento, já que ficou comprovado que a Engeglobal não cumpriu obrigações e atrasou as obras de restaurações do Córrego Mané Pinto, da Av. Oito de Abril e da Implantação do Coletor Tronco.