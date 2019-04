O deputado Carlos Avalone: "vejo gestão Emanuel com bons olhos"

DA REDAÇÃO



Mesmo admitindo que o PSDB já se organiza para uma disputa à Prefeitura de Cuiabá, em 2020, o deputado estadual Carlos Avalone (PSDB) disse ter uma avaliação positiva da gestão do atual prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB).

E, enquanto o emedebista ainda faz mistério sobre a possibilidade de voltar a encarar às urnas, Avalone o classifica como um “candidato natural à reeleição”.

“Vejo vários avanços na administração de Emanuel em muitas áreas. Vejo com bons olhos a atuação gestão. Há problemas na Saúde, por exemplo, mas assim como acontece no Brasil e não é diferente em Cuiabá. Mas vejo isso com certa naturalidade”, disse o tucano.

“E ele, como muita gente que está na política, traz com ele problemas do passado. E quanto a disputar ou não a reeleição, é uma avaliação pessoal, dele e da família. Se ele deve ou não ser candidato”, acrescentou Avalone, em alusão ao “episódio do paletó”.

Emanuel foi gravado recebendo maços de dinheiro no Palácio Paiaguás, à época em que era deputado estadual. “São imagens fortes e logicamente ele vai carregar por um bom tempo. E, numa disputa, isso tem que ser avaliado por ele e pela família”, concluiu o deputado.