O ministro do STF Gilmar Mendes afirmou nesta semana que a Operação Lava Jato se transformou em um partido político.

A declaração foi dada quando Mendes comentava a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público de abrir inquérito para apurar a conduta do procurador Deltan Dallagnol.

“A Lava Jato nada mais é do que um grupo de trabalho. Mas, por um vício, esses vícios comuns a nós, ela virou na verdade uma instituição, um partido político".

Em entrevista em agosto de 2018, o Dallangnol disse que três ministros do STF – Dias Toffoli, Mendes e Ricardo Lewandowski – formavam uma “panelinha” que “manda uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção”.