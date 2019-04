O presidente do PSB em Mato Grosso, deputado Max Russi

O presidente do PSB em Mato Grosso, deputado Max Russi, disse que a sigla não teve convite oficial do governador Mauro Mendes (DEM) para fazer parte da base do Executivo na Assembleia Legislativa.

Mendes já foi filiado ao PSB e era próximo a Max. Entretanto, o deputado votou contra alguns dos projetos enviados pelo democrata no início do ano.

Max disse que ele e o deputado Eugênio de Paiva têm atuado de maneira independente.

“Ainda não tivemos nenhuma conversa em termos de apoio oficial ao Governo. Até porque esse trabalho tem que partir do Governo. Estamos bastante tranquilos, votando aquilo que é bom para Mato Grosso”, afirmou.