DA REDAÇÃO



O Diário Oficial do Estado que circula nesta terça-feira (30) traz a publicação do decreto que dispõe sobre a liquidação e extinção da Central de Abastecimento do Estado (Ceasa).

A medida já havia anunciada há algum tempo pelo governador Mauro Mendes (DEM), como forma de enxugamento da máquina pública.

O decreto detalha todos os procedimentos de liquidação da empresa, bem como as atribuição do liquidante.

“Fixo o prazo para a conclusão do processo de liquidação, que não ultrapassará 06 meses, salvo justificativa devidamente comprovada apresentada pelo liquidante e decidida pela Assembleia Geral”, diz trecho da publicação.