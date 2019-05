O goleiro Victor Souza, do Cuiabá Esporte Clube

DA REDAÇÃO



Um lance protagonizado pelo goleiro Victor Souza, do Cuiabá, se tornou um viral na internet nos últimos dias.

No jogo em que o Dourado venceu o Criciúma por 1 a 0 fora de casa no final de semana, o arqueiro se destacou por uma jogada inusitada, depois que um atacante do time adversário deu uma bicicleta. Quando a bola já havia saído pela linha de fundo, não havendo mais perigo nenhum de gol, Victor Souza deu um salto espetacular em direção ao nada.

Em entrevista ao site UOL, o goleiro falou da repercussão das imagens. “Quando entrei no ônibus já tinha um monte de marcação no Facebook e no Instagram, milhões de vizualizações”, relatou. “Meus amigos e familiares brincam, perguntam se minha internet está lenta, se sou o [piloto] Rubinho Barrichello dos goleiros. Mas eu levo na boa”.

Veja o lance: