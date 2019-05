Claudinei Chalito da Silva, novo superintendente do Incra em MT

DA REDAÇÃO



O general do exército e presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), João Carlos de Jesus Corrêa, mudou o comando da superintendência do órgão em Mato Grosso.

Sai Carlos Eduardo Barbieri Gregório e entra Claudinei Chalito da Silva.