O Complexo Viário do Tijucal, na saída de Cuiabá para Rondonópolis

DA REDAÇÃO



O Governo do Estado aditou pela 17ª vez o prazo de término do Complexo da Trincheira do Tijucal.

O extrato publicado no Diário Oficial do Estado prevê o adiamento por 180 dias, com o término da obra previsto para 22 de outubro.

A obra faz parte do pacote lançado pelo ex-governador Silval Barbosa para a Copa do Mundo em 2014.

Mais de R$ 36 milhões já foram consumidos na obra.