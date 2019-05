DA REDAÇÃO



O Conselho Federal de Medicina manteve a cassação do registro profissional do médico Denis Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum". A informação foi divulgada pelo jornal O Globo neste sábado (4).

A decisão confirma a cassação que havia sido imposta pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, onde Furtado estava registrado.

Ele é acusado pela morte da bancária cuiabana Lilian Calixto, em julho do ano passado, após um procedimento estético realizado em um apartamento no Rio de Janeiro.

A decisão do CFM foi tomada no dia 24 de abril, mas o acórdão foi publicado no Diário Oficial da União somente nesta semana.