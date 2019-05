DA REDAÇÃO



O governador Mauro Mendes (DEM) participa, na manhã desta quarta-feira (8), de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (PSL), em Brasília, para discutir o Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (FEX).

No ano passado, Mato Grosso ficou receber mais de R$ 450 milhões que deveriam ter sido repassados pela União ao Estado. O recurso trata-se de uma forma de compensação pelas perdas com a Lei Kandir - que trata da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos produtos de exportação.

Em uma postagem feita no Instagram, o democrata afirma que o encontro entre Bolsonaro e os governadores acontece na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e conta com a participação do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM).

Veja a postagem feita pelo governador no Instagram: