Vista aérea do Centro Político e Administrativo de Cuiabá, onde ficam o Palácio Paiaguás e as secretarias

DA REDAÇÃO



O Governo do Estado tenta notificar um ex-servidor que recebeu salários durante cinco meses, entre 2013 e 2014, sem no entanto comparecer ao trabalho.

Conforme o processo administrativo, o ex-servidor B.R.T.T. recebeu – em valores atualizados até outubro de 2018 – R$ 11.898,33 em salários.

Agora o Estado tenta reaver o dinheiro. Primeiro tentou intimá-lo por e-mail, sem sucesso. Agora, por edital.

“Grifamos o prazo de 15 (quinze) dias para tomar ciência a contar da data da última publicação, para quitar os valores que ainda serão reajustados até a data do ressarcimento ao erário público, caso contrário serão encaminhados à Procuradoria Geral do Estado, para inclusão na Dívida Ativa”, consta no edital de citação publicado no Diário Oficial do Estado.