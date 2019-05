DA REDAÇÃO



O advogado e membro da Academia Mato-Grossense de Letras Eduardo Mahon criticou a ação do vereador Abílio Junior (PSC) contra o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB).

O parlamentar tentou filmar e tirar fotos de uma obra de ampliação na casa do gestor, no Bairro Jardim das Américas, e se envolveu em uma confusão com o motorista da primeira-dama, Márcia Pinheiro.

Para Mahon, cabia a Abílio apenas encaminhar a suposta denúncia ao Ministério Público já que, como vereador, compete a ele, segundo o advogado, fiscalizar obra pública.

“Obra particular deve ser fiscalizada por fiscal – perdão pela redundância –, não por vereador. O vereador tem todo o direito (e dever) de acompanhar obras públicas. Deveria tirar uma foto e encaminhar o caso ao Ministério Público e outros órgãos competentes. Parece que virou uma lamentável questão pessoal, de lado a lado”, disse.