DA REDAÇÃO



O ator Ivan Belém teceu duras críticas à falta de atenção dada pelo Poder Público ao Centro Histórico de Cuiabá. Segundo ele, a classe artística esperava ver projetos de revitalização saindo do papel diante dos 300 anos da Capital, comemorado em abril deste ano, mas restou apenas decepção.

"Nosso Centro Histórico vem desmoronando dia a dia, nós estamos perdendo nosso acervo arquitetônico, que é herança de nossos antepassados, que contam a nossa história. Isso está indo por terra abaixo. [...] O Centro Histórico está completamente degradado. Há uma degradação do seu espaço físico, há uma degradação humana muito triste, muito lamentável e muito violenta", lamentou.

Para Ivan, os governantes deveriam impor menos regras e deixar a população trabalhar pela região.

"Ninguém mais circula pelo Centro à noite. [...] Não dá para ir também porque é muito perigoso. Aí vem o Poder Público impor regras. Deixa as pessoas trabalharem por esse Centro Histórico. Deixa as pessoas criarem ideias e executarem, estimule para que as pessoas sigam até o Centro e passem a frequentá-lo. Não deixe mais abandonado do que já está", afirmou.