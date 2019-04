BRUNA BARBOSA

Movidos pela necessidade de valorização das produções audiovisuais acadêmicas, os alunos do curso de Rádio e TV da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), desenvolveram uma plataforma digital - o "Costream" - onde os filmes e documentários universitários podem ser assistidos gratuitamente.

De acordo com um dos universitários que participou do processo de criação da plataforma, Giovanni Ojeda, de 22 anos, essa é a primeira vez que um site desse tipo é criado em Mato Grosso.

"Esse tipo de produção nunca aconteceu em Cuiabá e em Mato Grosso. A Costream é a primeira plataforma de streaming universitário do Estado", afirmou.

O serviço de streaming significa assistir a vídeos ou ouvir música em "tempo real", sem precisar baixar um arquivo no computador.

A Costream foi desenvolvida pelos estudantes do 7º semestre do curso durante as aulas, após sugestão da professora da disciplina de "Práticas de radiodifusão em sistemas digitais", Carol Araújo.

Os alunos foram responsáveis pela criação da plataforma, assim como a identidade visual e acervo do site.

O catálogo da plataforma possui, entre romances, dramas e ficção, 35 filmes produzidos e encenados por alunos da Faculdade de Comunicação Social da intituição.

De acordo com Giovanni Ojeda, muitas produções audiovisuais se perdem entre os muros da UFMT.

Ojeda contou que a preocupação inicial dos alunos era de que a plataforma não funcionasse apenas como um banco de dados, mas como uma ferramenta para valorizar os filmes universitários.

"A ideia foi justamente não servir só com um banco de dados dos filmes do curso de Comunicação Social, mas dar a importância que eles [os filmes] merecem. Temos muitos problemas com a distribuição dos produtos que temos lá dentro [na UFMT]. Cada um publica na sua própria rede social ou conta no Youtube e fica por isso mesmo", avaliou.

O universitário contou que a esperança da turma é de que a sociedade em geral possa ter acesso aos filmes produzidos na UFMT. Para Ojeda, a plataforma criada pelos alunos serve para facilitar esse caminho.

"A Costream possibilita um acesso mais uniformizado e unificado, já que os filmes são disponibilizados em um único site. A partir da plataforma, a esperança é que mais pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo em relação às produções audiviosuais da UFMT e que venham, de fato, a valorizar o que está sendo feito pelos alunos", disse.

Os estudantes também não pretendem tornar o serviço pago. Eles afirmam que, como o objetivo é dar visibilidade às produções audiovisuais universitárias, a cobrança de uma mensalidade para acesso da plataforma acabaria com o conceito de "acesso democrático".

Pensando também no acesso à plataforma pelos universitários, os criadores do Costream contam que os filmes armazenados no site não precisarão passar por uma curadoria para serem disponibilizados ao público.

"Não pretendemos ter uma curadoria. Nosso objetivo é que todos os filmes produzidos pelos alunos sejam disponibilizados online. Queremos valorizar todos como produções acadêmica, queremos que esses filmes estejam na plataforma, até porque eles servem como estudo para próximas turmas e momentos do curso. Dessa forma, os próximos alunos vão saber o que foi feito antes no curso e o que está sendo feito agora", avaliou Ojeda.

De acordo com ele, o site não possui capacidade máxima para armazenamento dos filmes. O universitário explicou que, até o momento, apenas os filmes do curso de Rádio e TV foram incluídos no catálogo, mas a previsão é de que as produções do cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda também sejam incluídos.

Como a Costream foi desenvolvida durante uma das disciplinas do 7º semestre do curso, a intenção é de que, a partir de agora, os novos alunos e a Faculdade de Comunicação e Artes (FCA) da UFMT sejam responsáveis pela manutenção da plataforma, bem como inclusão das novas produções.

"Queremos que a publicação dos filmes seja constante. Com isso, estamos buscando preservar a memória do curso. A Costream pertence à Faculdade de Comunicação e Artes, é um presente nosso deixado para o curso", avaliou.

Os alunos inscreveram a plataforma na Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom) do Intercom, onde os melhores trabalhos experimentais produzidos por universitários da área de Comunicação são premiados.

A etapa regional da competição acontece em maio, na Universidade Federal de Goiânia (UFG), em Goiânia. Caso seja selecionada, a Costream ganha o direito de competir na fase nacional da Expocom, na Universidade Federal do Pará (UFP), em Belém (PA).