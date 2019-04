DA REDAÇÃO



As salas de aulas dentro de 49 unidades prisionais do Sistema Penitenciário de Mato Grosso representam para muitos reeducandos a porta de entrada para uma nova oportunidade e a chance de seguir um rumo diferente na vida.

Neste ano, as 102 salas de aulas recebem diariamente 2.556 reeducandos que estão matriculados na educação básica. A Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, e a Penitenciária Regional Major Eldo Sá Corrêa, em Rondonópolis, abrigam o maior percentual de estudantes.

Coordenadora pedagógica da penitenciária de Rondonópolis, Creuza Ribeiro, explica que a unidade possui nove salas de aula para atender 253 reeducandos matriculados nos ensinos fundamental e médio. O corpo pedagógico compreende 12 professoras. Neste mês também terá início o cursinho preparatório de vestibular Zumbi dos Palmares para aqueles que estão no último ano do ensino médio.

"Nossa equipe busca oferecer aulas dinâmicas e que atraiam o interesse dos recuperandos, pois sabemos da dificuldade de cada um. Daqui já saíram muitos deles para a universidade, portanto a educação é uma chance de recuperação e de novas perspectivas para quem se dedica”, menciona a pedagoga.

De acordo com dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), do Ministério da Justiça, Mato Grosso está entre os dez estados da federação em número de pessoas privadas de liberdade que participam de atividades educativas e laborais.

Temos 146 professores que atuam nas 49 unidades e junto com gestores se uniram num esforço conjunto para ampliar o alcance das atividades educacionais com as pessoas privadas de liberdade

A coordenadora do Núcleo de Educação nas Prisões da Secretaria de Segurança Pública, Fabiana Magalhães, destaca que os professores nas unidades têm se empenhado a cada ano para ampliar a oferta de atividades educacionais e alcançar o maior número de alunos.

“Temos 146 professores que atuam nas 49 unidades e junto com gestores se uniram num esforço conjunto para ampliar o alcance das atividades educacionais com as pessoas privadas de liberdade”, reforça Fabiana, acrescentando que a Escola Estadual Nova Chance é a responsável pela parte pedagógica e professores.

Na Penitenciária feminina Ana Maria do Couto May, 60 mulheres estão matriculadas para a aulas deste ano. Quatro professoras se revezam nas atividades, com apoio da coordenadora pedagógica Margaret Anderson. Ela pontua que as atividades extra complementam e reforçam o aprendizado em sala de aula.

“Para este semestre foram programadas atividades do mês da mulher, em que falamos sobre empoderamento feminino; em abril realizamos sarau cuiabano em homenagem aos 300 anos de Cuiabá e em maio teremos atividades em relação ao dia das mães. Em junho teremos festa cultural com foco nas festas juninas”, comenta Margaret.

Chance de inclusão

A unidade feminina, a maior no Estado, também tem dois projetos em andamento envolvendo arte – a oficina de teatro – e o RefloreSer, que terá um viveiro de mudas e cultivo de flores tropicais em uma área da penitenciária.

Maior unidade prisional de Mato Grosso, a Penitenciária Central do Estado tem 14 salas de aula para os 390 reeducandos matriculados. De acordo com a pedagoga Rozelvira Salles, o corpo formado por 28 professores desenvolve atividades que incluem alfabetização, ensino fundamental e ensino médio.

Dados do Infopen apontam que dos presos em unidades de Mato Grosso, 37% têm ensino fundamental incompleto. “Podem te tirar a roupa, a dignidade e a liberdade, mas o conhecimento jamais”, acredita Fabiana, reforçando que o estudo para quem está privado de liberdade é uma nova chance de ser inserido na sociedade, a qual é excludente por si só.

“Oferecer essa chance é dar mão para aquele que precisa de uma oportunidade de transformação e talvez os professores, representados em sala de aula, sejam essa mão amiga”.

A equipe do Núcleo de Educação nas Prisões composta pelos profissionais do Sistema Penitenciário Fabiana Magalhães, Lucimar Poleto, Renato Brandão e Maria Cristina Fonseca é responsável pela coordenação, supervisão, orientação e acompanhamento da oferta de educação, capacitação e profissionalização das pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais no Estado.

Neste mês, o Departamento Penitenciário Nacional enviou a Mato Grosso mobiliários para as salas de aula. Foram entregues 2.412 jogos mesas e cadeiras para alunos e 105 jogos para professores. Tudo isso visa fortalecer o trabalho realizado no âmbito estadual.