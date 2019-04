JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O final de semana na Grande Cuiabá terá diversos eventos. Em Chapada dos Guimarães acontece o festival de música eletrônica "Hanuman", do dia 19 a 21 de abril.

Já na Capital, haverá a gravação do DVD da banda Sedusamba no bar Dallas.

Baladas, exposição e estreias no cinema também são opções.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Eventos

Hanuman Festival

Começa nesta sexta-feira (19), o evento “Hanuman Festival”, que acontece em Chapada dos Guimarães.

O festival de música eletrônica está previsto para começar a partir das 16h e termina no domingo (21).

Os ingressos custam R$ 140 (2º lote) e R$ 160 (3º lote).

Mais informações no site da Casa de Festas.

Gaiola da Sungaris

No sábado (20), acontece a festa “Gaiola da Sungaris”, No Espaço Casa Rio, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá.

O evento deve começar às 23h.

Os ingressos promocionais custam R$ 30.

Mais informações no site da Casa de Festas.

Gravação DVD do Sedusamba

Divulgação A banda Sedusamba grava um DVD no bar Dallas, em Cuiabá

No sábado (20), a galera do Sedusamba vai fazer a gravação do seu DVD no Dallas, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá.

O show deve começar às 20h.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 20 ou bistrô numerado por R$ 700.

Mais informações no site da Casa de Festas.

Exposições

Festas Religiosas

A exposição fotográfica Festas Religiosas de Cuiabá pode ser visitada no Museu de Arte Sacra, na região central de Cuiabá.

A exposição reúne 80 fotografias das festas de São Benedito, São Gonçalo e do Divino Espírito Santo.

Participam desta exposição os fotógrafos Alair Ribeiro, Amaury Santos, Célia Soares, Cunto Neto, Emanoele Daiane, Jamil Costa, Junior Silgueiro, Mario Friedlander, Rai Reis, Vinícius Appolari.

Além disso, completam a exposição fotografias que compõem o acervo do Governo do Estado de Mato Grosso, de autoria de Chico Valdiner, José Medeiros, Maria Anffe e Mayke Toscano.

A exposição fica no museu até dia 26 de maio e a entrada é franca.

“Braço Forte, Mão Amiga”

Nesta sexta-feira (19), o Exército Brasileiro completa 371 anos e, para celebrar a data, o 44ª Batalhão de Infantaria Motorizada realiza a exposição de equipamentos e apresentação da banda, no Goiabeiras Shopping.

O público vai poder conhecer os instrumentos de trabalho utilizados no 44ª Batalhão, como a lancha de patrulhamento de fronteiras, um canhão, motos e equipamentos.

Com o tema “Braço Forte, Mão Amiga”, tradicional slogan da instituição, ganha destaque na campanha deste ano a presença do Exército no território nacional e o trabalho desenvolvido com a população.,

As ações de Braço Forte referem-se à defesa da Pátria e a Mão Amiga mostra o apoio prestado aos cidadãos em diferentes situações.

Baladas

Geronimo West Music

No sábado (20), no Geronimo West Music, em Cuiabá acontece a “Balada do Pijama”, com muito sertanejo, funk e swingueira.

Todos devem estar vestidos de camisola ou pijama.

Neste dia a cerveja, vodka, catuaba, whisky, energético e refrigerante custam R$ 2,99.

A festa irá começar a partir das 23h.

Os ingressos custam R$ 25 (área vip) e R$ 15 (pista).

No domingo (21), é dia da Domingueira do Geronimo Open Bar.

As atrações neste dia são a dupla sertaneja Fred & Felipe, Sarah & Lívia e Fernanda Leite.

A casa abre às 20h.

Mais informações no site da Casa de Festas e do Geronimo.

Reprodução A dupla Sarah & Lívia se apresenta no Geronimo West Music

Vozz Club

No sábado (20), na boate Vozz Club haverá o “FP do Trem Bala”.

A casa abre às 23h.

Os ingressos custam R$ 65.

Mais informações no site da Casa de Festas.

Malcom pub

No sábado (20), no Malcom Pub, o cantor Nathan Mariani fará um tributo ao Legião Urbana.

A banda Fábrica também promete agitar a noite.

Os ingressos custam R$ 25.

Mais informações na página do Malcom, no Facebook.

Bar do Bigode

Nesta sexta-feira (19), no Bar do Bigode é dia da tradicional noite agitada por funk e regaetton.

O bar abre as portas às 21h.

A entrada custa R$ 5 até meia noite. Após este horário R$ 10.

No sábado (20), é a noite dos anos 80, com muito rock, pop e flashback com a banda Primeira Divisão.

A entrada neste dia custa R$ 10.

Mais informações na página do Bigode, no Facebook.

Cinema

Quatro filmes estrearam nos cinemas da Grande Cuiabá. São eles: “A Maldição da Chorona”, '' Cópias - de Volta à Vida'', ''Santos de Todos os Gols'', "Jesus de Nazaré - O Filho de Deus" e “O Gênio e o Louco”.

“A Maldição da Chorona”

Reprodução O filme “A Maldição da Chorona", que estreou em Cuiabá

A Los Angeles da década de 1970, uma assistente social criando seus dois filhos sozinha depois de ser deixada viúva começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural La Llorona. A lenda conta que, em vida, La Llorona afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos.

O filme não é recomendado para menores de 14 anos.

“O Gênio e o Louco”

A história real de dois homens ambiciosos que tentam concluir um dos maiores projetos do mundo: a criação do Dicionário Oxford. Um deles é o Professor James Murray (Mel Gibson), que tomou a decisão de iniciar o compilado, em 1857, e o outro é Doutor W.C. Minor (Sean Penn), que contribuiu com mais de 10.000 verbetes para o dicionário estando internado em um hospício para criminosos. Os dois têm suas vidas ligadas pela loucura, genialidade e obsessão.

O filme não é recomendado para menores de 14 anos.

"Cópias - de Volta à Vida"

Depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, um neurocientista (Keanu Reeves) sente que perdeu o sentido da vida.

Utilizando seu meio de trabalho, ele se torna obcecado em trazê-los de volta, mesmo que isso signifique desafiar boa parte do governo e, principalmente, as leis da física.

O filme não é recomendado para menores de 14 anos.

''Santos de Todos os Gols'

"Jesus de Nazaré O Filho de Deus" também é uma das estreias dos cinemas

O gol é o momento mágico do futebol. Mas o que é o gol? É o instante em que uma boa atravessa uma linha? A catarse do torcedor, do jogador, o coração do jogo, êxtase, vitória, redenção, derrota, tragédia, orgasmo, alívio, vingança? Tudo isso e mais um pouco?

O documentário explora a sensação do gol através do time que mais marcou gols na história do futebol mundial. O filme não é recomendado para menores de 10 anos. "Jesus de Nazaré - O Filho de Deus" Jesus De Nazaré - O Filho De Deus, conta a história de Jesus desde a provação no deserto, passando pela via sacra até a ressureição. O filme não é recomendado para menores de 14 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Shopping Estação e do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.