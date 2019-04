DA REDAÇÃO



O Palco Giratório está de volta em território mato-grossense e dessa vez trazendo diretamente de São Paulo o Grupo Chocobrothers. Com circulação por seis cidades, incluindo Cuiabá, Rondonópolis, Poxoréu e Primavera do Leste, o formato itinerante dá uma nova cara ao evento que acontece de 17 de abril a 5 de maio. As apresentações contam com entrada gratuita e indicação livre para todas as idades.

Nesse ritmo de ‘pé na estrada’, o grupo vai apresentar o espetáculo “Chocobrothers”, que combina movimentos do circo, como barra fixa, malabarismo e equilíbrio, com o melhor do humor. Entre os personagens Jeniffer, James e Brian o que não vai faltar é uma mistura de acrobacias com trapalhadas e confusões.

Para além do espetáculo, o grupo vai proporcionar uma experiência única com as artes circenses na Oficina de Acrobacias e Técnicas Mistas. Com ela, os participantes vão aprender as bases técnicas dos malabares, palhaçaria e outros elementos que compõe as apresentações do espetáculo.

Os participantes da oficina devem ter acima de 14 anos de idade e disposição para se dedicar aos exercícios durantes às quatro horas de oficina. Já as inscrições serão feitas de acordo com as informações presentes na programação completa.

Confira a programação completa:

17 de abril | 19h

Espetáculo no Sesc Ler Poxoréu

Entrada gratuita

20 de abril | 14h às 18h

Oficina no Centro Cultural de Primavera do Leste

Inscrições com André Sontak na Secult de Primavera

Classificação 14 anos

21 de abril | 17h

Espetáculo no Lago Municipal de Primavera do Leste

Entrada Gratuita

23 de abril | 15h

Espetáculo no Sesc Ler Cáceres

Entrada Gratuita

25 de abril | 15h

Espetáculo no Sesc Ler Barão de Melgaço

Entrada Gratuita.

04 de maio | Horário da Oficina: 13h00 às 17h00 | Horário das Inscrições: 07h00 às 21h00

Oficina no Sesc Rondonópolis

Inscrições na Central de Atividades

Classificação 14 anos

03 de maio | 19h

Apresentação do Sesc Balneário

Entrada Gratuita

05 de maio | 17h

Apresentação na Concha Acústica do Sesc Rondonópolis

Entrada Gratuita