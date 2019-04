BR-163: trecho registrou queda no número de acidentes com veículos de carga este ano

DA REDAÇÃO



Entre 1º de fevereiro e 8 de abril, foram registrados 297 acidentes na BR-163 envolvendo caminhões e carretas. O período é considerado um dos mais críticos na rodovia pelo aumento no tráfego de veículos pesados, devido ao escoamento da safra.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, nesse período, foram registrados seis óbitos no trecho de 850,9 km sob concessão da rodovia. Na ação e mesmo período do ano anterior, foram contabilizadas 19 vítimas fatais e 301 acidentes.

Além da redução de óbitos, também foi registrada queda no número de feridos, de 110 em 2018 para 87 este ano.

Os tipos de acidentes mais frequentes envolvendo os veículos de carga na BR-163 permaneceram sendo colisão traseira, com 83 ocorrências, tombamentos, com 57, e saídas de pista, com 53 casos.