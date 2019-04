DA REDAÇÃO



Está se aproximando uma das mais importantes e significativas datas religiosas, a Páscoa, que neste ano será comemorada no próximo domingo, dia 21 de abril. A Prefeitura de Cuiabá informa que apenas a Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, popularmente denominada, será feriado. O expediente será normal nesta quinta-feira (18) em todas as secretarias.

Na referida data, apenas os serviços essenciais como saúde, coleta de lixo, manutenção e distribuição de água, defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito serão mantidos.

Na Saúde, as Unidades de Urgência e Emergência de Pronto Atendimento (UPA’s), das regiões Norte e Sul, localizadas nos bairros Morada do Ouro e Pascoal Ramos, respectivamente, funcionam regularmente. Além dessas unidades, as policlínicas e o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá também estarão com as portas abertas para atender a população.

Na segurança, todas as delegacias, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), unidades do Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc), batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também fazem atendimentos.

O feriado também altera o expediente em diversos setores de atendimento ao público, como Correios, Ganha Tempo e agências do Sine também estarão fechados nesta sexta-feira. Bem como as agências bancárias, que manterão apenas os caixas eletrônicos funcionando normalmente.

Conforme determina a Lei Federal nº 11.603/2007 e autorizado em Lei Municipal, o comércio não poderá abrir as portas na sexta-feira. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá), esta é uma das poucas datas em que o comércio fica impedido de funcionar.

As lojas dos shoppings de Cuiabá e Várzea Grande não devem abrir nesse feriado. Já a praça de alimentação e espaços de lazer vão funcionar das 11h às 22h. Segundo os centros comerciais, os cinemas devem abrir normalmente conforme os horários das sessões.

Em alguns órgãos como o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ministério Público Federal (MPF) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Judiciário, o feriado da Semana Santa começa nesta quinta-feira.

O atendimento ao público voltará ao normal na próxima segunda-feira (22).