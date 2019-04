DA ASSESSORIA



A Cerveja dos Encontros apresenta esta semana mais um filme que promove os encontros inusitados. Sempre com personagens queridos pelo público, ao redor de uma mesa de bar e tomando Crystal, a produção reforça o conceito da marca e reúne agora os astros Marcello Antony, Marcos Pasquim e Julio Rocha em participação bem-humorada com o garçom Orestes, personagem principal dos últimos filmes.

No comercial de TV, os galãs brincam com a aproximação do garçom na mesa do bar em tom descontraído. O filme para a TV começou a ser veiculado, mas a marca já programou uma série de episódios para internet, que entra no ar dia 28 de abril na fanpage e nas plataformas Facebook, Instagram e Youtube.

“Há mais de um ano temos promovido encontros divertidos da Crystal, seja em propagandas, eventos, na internet e até mesmo com o nosso público interno. Este novo filme dá sequência a um trabalho que iniciamos lá atrás e, desde então, temos acreditado muito. Esperamos que o público goste de mais esse encontro”, explica a gerente de Propaganda da Crystal, Eliana Cassandre.

Além da campanha, a novidade desta vez é o “Encontro Show com Orestes”, um talk-show dividido em quatro episódios, onde o icônico garçom Orestes reúne os atores em um cenário descontraído, onde participam de jogos como Sinuca Bol e Pega Palitinhos, e falam sobre situações curiosas que já vivenciaram em gravações. Em clima divertido, os astros brincam um com o outro e riem da fama de galãs.

Assista o vídeo abaixo: