DA REDAÇÃO



O Pantanal Shopping oferece para as crianças, entre os dias 18 e 20 de abril, um jogo de realidade aumentada para caça a ovos de chocolate, o “Páscoa Game Show”.

Ao todo, serão 180 ovos de chocolate tamanho 15 nos sabores Lacta Ao Leite, Laka, Diamante Negro e Sonho de Valsa disponíveis para os pequenos poderem capturar em horários e locais específicos através do aplicativo doshopping. Além disso, nos dias 20 e 21 de abril a criançada poderá se deliciar com algumas guloseimas em companhia do coelho e seus ajudantes “Brigadeiros”, no “Chá com Gostosuras”.

Na ação que acontece em 16 shoppings da rede Ancar Ivanhoe, administradora do Pantanal Shopping, os pequenos vão poder caçar os ovos quando eles forem divulgados através de alertas no aplicativo do Pantanal Shopping em horários específicos. Entre os dias 18 e 20 de abril, das 12h às 20h.

Assim que o push aparecer na tela do cliente, ele deverá encontrar o local indicado no centro de compras, capturar um dos ovos de chocolate Lacta através da realidade aumentada e resgatar o produto no ponto de retirada em um prazo de 30 minutos.

Além da caça aos ovos virtual a criançada poderá se divertir no sábado e domingo (20 e 21.04), com um encontro com o coelhinho. Acontecerão três sessões por dia, às 14h, 15h30 e 17h30, no piso 2 em frente a loja Avenida.

Para participar o cliente deverá apresentar o aplicativo baixado no celular na entrada do evento e pagar o valor de R$ 20 pela inscrição. Serão 30 vagas por turma e podem participar crianças de 3 a 12 anos.

Para participar de ambas as ações, os clientes devem baixar o aplicativo do Pantanal Shopping, que está disponível gratuitamente para smartphones dos sistemas iOS e Android.

Para a gerente de marketing do Pantanal Shopping, Ticiana Pessoa, a estratégia é tornar as datas do varejo cada vez mais inovadoras e interativas para os consumidores.

“O que viemos buscando é oferecer aos nossos clientes mais do que descontos. Queremos proporcionar experiências divertidas por meios de recursos como gamificação e realidade aumentada, nos diferenciando do mercado e encontrando parceiros com uma estratégia em sinergia com a nossa. Além disso, trazemos outra ação que é sucesso com a criançada, o encontro com o coelhinho”, afirmou.