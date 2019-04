DA REDAÇÃO



Cuiabá e Operário farão a finalíssima neste domingo (21), na Arena Pantanal, em busca do título do campeonato.

No confronto de ida, o Dourado venceu por 2 a 0, e saiu na frente na disputa pela taça. Para ficar com o título o Cuiabá poderá perder por até um gol de diferença, enquanto o Operário precisará vencer por no mínimo dois gols para levar a partida para os pênaltis.

Alinor Silva da Paixão será o árbitro da final, auxiliado por Gislan Antônio Garcia e Renan Angelim. João Paulo Reveles será o quarto árbitro.

A diretoria do Cuiabá abaixou os preços dos ingressos. Uma super promoção com valores de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Mulheres e crianças de até 12 anos não pagam.

Os ingressos já estão sendo vendidos no Ginásio Aecim Tocantins e no dia do jogo na bilheteria da Arena Pantanal.

A diretoria do Cuiabá também comercializa ingressos para o camarote Open Bar e Food, pelo valor de R$ 80,00.

Os torcedores do Dourado ocuparão o setor Oeste e Sul da Arena Pantanal, enquanto os torcedores operarianos ficarão no setor Norte. Os portões serão abertos à partir das 13h.