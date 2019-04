Socorristas tentam resgatar as vítimas do acidente

DA REDAÇÃO



Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira (19) em um grave acidente em Várzea Grande.

Mário Lusvadri, de 46 anos, capotou o Volkswagen Voyage prateado que dirigia em uma rotatória na Avenida Filinto Müller, nas proximidades do Bairro Marajoara 1.

Ele teria perdido o controle da direção, atingido o meio-fio e capotado o veículo, que caiu de uma ribanceira.

Conforme apurou a reportagem, parte do corpo do motorista ficou sob o carro.

No veículo havia outras três pessoas. De acordo com a Polícia Civil, eles confirmaram ter bebido antes do acidente.]

Lusvardi e um dos passageiros foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Pronto-Socorro de Várzea Grande.

Policiais da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) e o Corpo de Bombeiros também estiveram no local do acidente.