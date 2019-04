O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) abre nesta segunda-feira (22.04) o período de visitação aos 599 automóveis e motocicletas ofertados em leilão. Neste primeiro dia, os interessados poderão checar as condições dos veículos no pátio localizado no Distrito Industrial.

O pátio do Distrito Industrial está localizado na unidade de Vistoria Pesada, cujo endereço é Nova Esperança II, Qd I, Lotes 15 e 16, 2ª Etapa do bairro Jardim Industriário. Já nos dias 23 e 24 de abril (terça e quarta-feira), a visitação estará aberta para checagem dos veículos no pátio da sede da autarquia, localizada no Centro Político Administrativo (Av. Doutor Hélio Ribeiro, 1000).

O certame ocorre somente pela internet, nos portais www.sbjud.com.br e www.majudicial.com.br e os lances podem ser ofertados até o dia 25 de abril, às 9 horas. A expectativa de arrecadação com o leilão chega a R$ 1,8 milhão.

O edital do Leilão nº 002/2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 29 de março e pode ser conferido na íntegra no Portal do Detran-MT. Todos os veículos possuem condições de trafegar pelas vias públicas.

Durante a visitação, as 498 motocicletas estarão dispostas em fileiras para que os interessados façam a checagem das condições de cada veículo. Já os 101 automóveis estarão com as portas e capô abertos, para que as condições internas e do motor possam ser avaliadas.