DA REDAÇÃO



O ano começou bem, para o sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso Luciano Karim, 44 anos, do 4º Batalhão de Polícia Militar de Várzea Grande. Ele conquistou o terceiro lugar no evento internacional de Fisiculturismo, Arnold Classic Brasil 2019, em São Paulo, e o Campeonato de Fisiculturismo Musclecontest Internacional, em Campinas.

As últimas conquistas do policial-atleta aconteceram no último fim de semana (13 e 14.04). O Arnold Classic é o segundo evento mais importante para o culturismo, que destaca os melhores atletas no mundo fitness.

Há 20 anos praticando a modalidade esportiva, os novos títulos do sargento se juntam a mais duas vitórias: o de Tricampeão Brasileiro (2008), de Campeão Sul-Americano (2013) e de Mister Universo (2014).

O policial, que se dedica muito aos treinos, possui uma rotina de atleta. Os treinos são planejados com disciplina, o que o ajuda a organizá-los e encaixá-los sem prejudicar a escala de trabalho no batalhão.

“A minha rotina de treino baseia-se em uma hora e meia por dia, seis vezes na semana. Organizei minha alimentação de forma que já cheguei a perder 15 kg para competir nos eventos de fisiculturismo”, explica o sargento.

O policial militar já é um multiplicador da modalidade esportiva em Mato Grosso. Entre o treino e a jornada de trabalho na PM, o policial ocupa outra parte de seu tempo de folga, ajudando no treinamento de outros atletas.

“A minha preparação não é fácil, quando estou na polícia, minha escala vai até meia-noite. Dia sim e dia não, acordo às 04h, para às 06h treinar alguns alunos e em seguida me dedico ao meu treinamento” explica Karin.

Diante das dificuldades para chegar ao corpo ideal e vencer as competições, o policial diz que os desafios não o desanimam. “Para mim quanto mais difícil, maior a alegria na vitória”, ressalta.

Agora pesando 85 kg, Luciano Karim, já se prepara para buscar mais um título em uma competição internacional, o de Mister Olympia Amador; o mais importante e almejado pelos culturistas no mundo, que será realizado em São Paulo, no mês de Outubro.

O Fisiculturismo ou Culturismo é uma prática esportiva que se baseia no uso de exercícios de resistência progressiva para controlar e desenvolver os músculos do corpo.