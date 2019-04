Uma recém-nascida que aguardava vaga em uma UTI neonatal pelo Sistema Único de Saúde (SUS) morreu após complicações em uma cirurgia realizada em hospital particular, em Cuiabá. A criança havia sido transferida de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, na quinta-feira (18) para a unidade com dinheiro doado e empréstimo feito pelos pais.