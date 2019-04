DA REDAÇÃO



A Câmara Municipal de Cuiabá realizou na manhã deste domingo de Páscoa (21), a 2ª Corrida do Legislativo Cuiabano. Mais de 1500 corredores participaram da competição, que foi dividida em dois pelotões — sendo o primeiro de pessoas com deficiências, os PCDs, e o geral. Ambos com percurso de 7,5 km.

A largada do primeiro grupo ocorreu às 6h20min. A primeira colocação no masculino ficou com Guilherme, deficiente visual, que fez a prova em pouco mais de 27 minutos. Já Ana Paula Campos Carvalho foi a primeira a concluir a prova no feminino com 45’21”. Eles foram premiados com troféus e medalhas.

Pontualmente às 6h30min foi dada a largada para os demais corredores. A categoria geral foi dividida em quatro grupos. Na geral masculino, o primeiro lugar ficou com Pablo Fagundes da Costa, que foi premiado com troféu, medalha e mais R$ 1,8 mil.

O segundo colocado foi Wendell Jeronimo de Souza, que além do troféu também recebeu R$ 1,5 mil. O terceiro, o quarto e o quinto lugar ficaram com João Luis Ferreira Prado Filho, Cezidio Neto e Urias Yostaque de Lima, respectivamente, que também receberam troféus e R$ 1,2 mil, R$ 900 reais, e R$ 600 reais.

As cinco primeiras mulheres também receberam premiações. Trata-se de Franciele Maria de Oliveira da Silva, Adriana Oliveira Silva, Aurília Jerotich da Conceição, Roselaine Sousa Ramos Benites e Jéssica Susan Rodrigues Santos. Além do troféu e da premiação em dinheiro, elas foram agraciadas com um buque de flores.

Outra categoria contemplou 11 faixas etárias que foram de 18 a acima de 70 anos.

Os servidores da Câmara Municipal de Cuiabá, por sua vez, tiveram uma categoria específica, onde os cinco primeiros colocados masculinos e femininos foram premiados com troféu e mais R$ 500 reais para o primeiro colocado R$ 400 reais para o segundo, R$ 300 para o terceiro, R$ 200 para o quarto e R$ 100 para o quinto.

Os vencedores masculinos foram Autair Ferreira Zeferni, Renan Duarte, Renan Fernand de Souza Crispim, Marcos Aurélio Monteiro Borges, respectivamente.

Já o feminino foram Tamara Marcia da Silva, Marcia Christinne Silva, Cristiane Aparecida da Silva, Beatriz Saturnina da Conceição e Maria Eduarda Scedrzyk.

Na categoria o Melhor Cuiabano os vencedores foram Daniel Gouveia dos Santos e Janete Rocha dos Santos. Eles receberam troféu e R$ 600 reais em dinheiro.

Os vereadores Felipe Wellaton (PV), Diego Guimarães (PP) e Orivaldo da Farmácia fizeram o percurso com 42’56”, 53’05” e 1h16min, concomitantemente.

O vereador Chico 2000 (PR), responsável pela organização do evento (PR), ressaltou que, todo o dinheiro e os alimentos arrecadados serão doados para a APAE, Pestallozzi Cuiabá e a Casa da Mãe Joana.

“Além de promover este evento voltado para a saúde e o lazer, vamos conseguir contribuir com entidades que prestam um excelente serviço para a nossa Capital”, ressaltou o parlamentar republicano.

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Misael Galvão (PSB), parabenizou a todos os participantes e destacou o papel do Legislativo Municipal que, além de fiscalizar e legislar, tem prestado serviços solidários à população.

“Esse tipo de ação tende a aproximar ainda mais a população cuiabana da Câmara, e é este o nosso propósito, além de lutar por melhorias na prestação dos serviços de ponta, promover a interação da sociedade com o Parlamento. E ainda conseguimos com isso ajudar entidades importantes da nossa cidade”, finalizou.