BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Um vídeo que viralizou nas redes sociais desde o domingo (21) mostra um veículo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) trafegando pela Avenida da Prainha, em Cuiabá, com os pneus furados.

Indignado com a cena, o homem que faz a gravação questiona o agente de trânsito, que está no volante, sobre o estepe do veículo. Ele ainda chega a dizer que o motorista não faria o mesmo com o próprio veículo.

No vídeo é possível ouvir o som do pneu raspando pelo asfalto da avenida.

O agente responde que está apenas “seguindo ordens”, enquanto o homem pede para que ele encoste o carro.

Em outra gravação, o homem mostra que os agentes continuam a trafegar com o pneu do carro furado. Pelo vídeo, o homem conta que foi ameaçado pelos agentes de trânsito e que eles teriam chamado a Polícia

O homem ainda diz que os “amarelinhos” ameaçaram notificá-lo, caso ele continuasse filmando.

Posicionamento da Semob

Por meio da assessoria, a Semob informou que, por estarem próximos à sede, os agentes “consideraram viável” conduzir o veículo até o local, onde seria realizada a troca do pneu.

Ainda de acordo com a Semob, o supervisor de plantão naquele dia foi previamente comunicado sobre a situação do veículo.

De acordo com a assessoria, não foram constatados danos ao carro. E se, caso houvesse, os servidores teriam que fazer o ressarcimento ao erário.

Veja os vídeos: