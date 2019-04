Por ter vencido o Operário por 2 a 0 no primeiro jogo da final, o time da Capital entrou em campo com vantagem

DA REDAÇÃO



As arquibancadas da Arena Pantanal foram palco de festa e lazer para cerca de 4 mil torcedores presentes na partida decisiva do estadual que consagrou o Cuiabá Esporte Clube como campeão mato-grossense de futebol.

Prestes a completar 90 anos em maio e pela primeira vez no estádio, dona Maria Auxiliadora de Almeida era uma das torcedoras que esbanjava alegria na celebração do futebol. “Estou achando maravilhoso, não sabia que a Arena era tão bonita, se soubesse já teria vindo há muito tempo”.

“Legítimo representante da cidade verde, da terra do sol. És guerreiro, és gigante, na arte do futebol”. O hino entoado diversas vezes pela torcida na tarde de domingo (21), retrata a força e eficiência do Cuiabá que, invicto durante toda a competição, garantiu o seu tricampeonato ao empatar com o CEOV na Arena Pantanal.

Por ter vencido o Operário por 2 a 0 no primeiro jogo da final, o time da Capital entrou em campo com vantagem. Com os dois gols marcados nesse último duelo, o placar agregado ficou de 4 a 2 para o Dourado.

Sob a gestão da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel/MT) desde janeiro deste ano, a Arena Pantanal tem recebido os cuidados necessários para que os problemas acumulados no decorrer dos anos fossem minimizados e o espaço pudesse ficar em condições de funcionamento.

Para o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Carvalho Neves, a final do campeonato mato-grossense encerrou com êxito um ciclo de trabalho da gestão. “Desde o dia 02 de janeiro, trabalhamos para solucionar os problemas que existiam. Conseguindo laudos, reformamos e ajustamos algumas necessidades para que a Arena estivesse em condições mais adequadas. Esse último confronto do Estadual consagra todo o trabalho que foi feito por nossa equipe até agora”, comemora Jefferson.

Com presença assídua no estádio desde a Copa do Mundo da Fifa em 2014, o torcedor cuiabanista Jonas Assumpção, elogia as melhorias da Arena Pantanal.

“Sempre venho aos jogos com meus filhos, adoramos futebol e acho que aqui é um espaço seguro para trazê-los. Já teve uma época que estava meio suja mas agora está bem melhor”.

No setor norte destinado à torcida do Operário Varzea-grandense (CEOV), a esperança de vitória também embalou os cantos por lá. O presidente da torcida Furacão Tricolor Hermes Bispo da Silva, ou Piçado como é mais conhecido, resume o sentimento dos operarianos. “Enquanto existir 1% de chance, precisamos ter 99% de esperança. E está sendo uma bonita festa, mas queria que fosse do Operário. De qualquer forma, a equipe está de parabéns por ter chegado até aqui. Valeu a pena torcer”, celebra Hermes.

Série B do Brasileirão

No dia 04 de maio, a Arena Pantanal começa a receber os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. O Cuiabá Esporte Clube realizará 19 partidas no estádio como mandante.

“Teremos 19 oportunidades para mostrar Mato Grosso e nossa Arena Pantanal a todo o país. Mesmo com as dificuldades pelas quais o Estado está passando, vamos trabalhar muito para o estádio esteja nas melhores condições possíveis. Queremos que a população venha torcer pelo Cuiabá e usufrua desse patrimônio”, expressa o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves.

O Cuiabá estreia no torneio nacional no dia 27 de abril, em Criciúma, enfrentando o time local. No dia 04 de maio, às 19h, o duelo será contra o Operário Ferroviário, do Paraná, na Arena Pantanal.