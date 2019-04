DA REDAÇÃO



Com uma maratona de negócios, o Células Experience começa nessa sexta-feira (26), no SebraeLab, em Cuiabá. O evento segue durante nove dias com objetivo de formar mindsets inovadores, com espírito empreendedor e visão de propósito em profissionais de mercado, educadores e estudantes.

O coordenador do Parque Tecnológico de Mato Grosso, Rogério Nunes explica que este programa é decisivo para a tecnologia e inovação, principalmente pela competição no ambiente de negócios e ritmo acelerado da mudança.

“A Seciteci estimula o ecossistema de inovação com ações contínuas. O objetivo é transformar ideias em bons negócios, fortalecendo a cultura de empreendedorismo e inovação em Mato Grosso”.

O mentor do programa Células Experience, Genésio Gomes, destaca que o evento irá utilizar as principais técnicas e ferramentas globais de empreendedorismo na prática com o idealizador e os consultores do Células Empreendedoras, os melhores mentores do ecossistema da cidade e a Rede Mentores do Brasil.

Será realizada uma competição que vai “misturar” participantes em várias etapas de desenvolvimento profissional e pessoal para, juntos, criarem soluções inovadoras para problemas sérios da sociedade, e de quebra, a melhor solução será premiada com uma imersão completa na Campus Party BSB 2019, maior evento de empreendedorismo e inovação do planeta.

Para mais informações e para realizar sua inscrição, acesse o site: http://celulasempreendedoras.com.br/xp/