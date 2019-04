DA REDAÇÃO



Os valores abaixo dos custos de mercado são o principal atrativo do leilão de 599 veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), segundo interessados em adquirir automóveis e motocicletas ofertados no certame e que puderam conferir as condições dos mesmos, durante visitação aos pátios da autarquia.

Entre segunda e terça-feira (22 e 23.04), cerca de 250 pessoas estiveram nos pátios do Detran-MT, tanto na sede, quanto na unidade do Distrito Industrial. A visitação ainda pode ser realizada até às 12h, desta quarta-feira (24.04), na sede da autarquia.

Para o enfermeiro Luciano Simão, 50, o leilão do Detran-MT é uma boa oportunidade para que o cidadão possa adquirir um veículo desejado com preço acessível. No primeiro certame, realizado pelo órgão em fevereiro, Luciano adquiriu motocicletas para uso próprio e para revender a familiares.

“Essa é a segunda vez que participo do leilão e vejo como uma forma de conseguirmos adquirir bens dentro de nossas possibilidades financeiras. Na outra ocasião, consegui arrematar alguns veículos, que revendi para parentes de forma parcelada e com preços abaixo de mercado”, contou o enfermeiro.

Durante a visitação, as 498 motocicletas estarão dispostas em fileiras para que os interessados façam a checagem das condições de cada veículo. Já nos 101 automóveis as portas e capô poderão ser abertos, para que as condições internas e do motor possam ser avaliadas.

A professora Rosiane Martins de Oliveira, 32, também esteve no pátio do Detran-MT conferindo os veículos disponíveis e tirando dúvidas a respeito da transferência dos bens para outras pessoas, após o arremate.

“Tenho parentes em outros Estados interessados. Então vim checar como estão os veículos e saber como é possível que eu busque aqui no Detran, já que estarão em nome deles, caso consigam, além de como fazer a transferência para outro Estado. Acho que os valores estão muito bons e os veículos saem com a documentação em dia”, comentou.

Conforme a leiloeira Poliana Mikejevs, todos os lotes receberam lances de interessados na aquisição dos veículos. Até a manhã de terça-feira, 583 pessoas haviam se habilitado a participar do certame e destas, 442 ofertaram lances. No total, haviam sido feitos 2.562 lances. A expectativa de arrecadação do Detran-MT com o leilão é de R$ 1,8 milhão.