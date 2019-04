DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira (24.04) o resultado final do processo seletivo e a convocação dos aprovados para o cargo de agente de segurança do Centro de Atendimento Socioeducativo de Sinop.

Os candidatos convocados deverão comparecer na unidade socioeducativa no dia 2 de maio para assinatura dos contratos.

O candidato convocado que não comparecer para assinatura dos contratos no local e data estabelecidos, conforme o edital, será eliminado do Processo de Seleção em questão. Para assinatura do contrato, o candidato deverá entregar a documentação elencada no Anexo I do presente edital complementar.

A carga horária de trabalho é de 40 horas e salário de R$ 3.090,45. O processo seletivo terá duração de seis meses a contar da publicação em Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual período, ou até que seja homologado o concurso público do Sistema Socioeducativo que está em andamento.

Endereço da unidade: Centro de Atendimento Socioeducativo de Sinop - Avenida das Figueiras, nº 1.398, bairro Centro Norte, Sinop-MT

Data e horário: 2 de maio de 2019, 08h às 12h e 14h às 18h, para assinatura do contrato.