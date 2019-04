KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Uma unidade do supermercado Del Moro pegou fogo na tarde desta quarta-feira (24), no Centro de Sorriso (a 398 km de Cuiabá). O Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas no estabelecimento por volta das 15 horas.

Segundo informações, os bombeiros tiveram dificuldade para combater o fogo, que atingiu principalmente o depósito do supermercado. Devido ao tamanho do incêndio, oficiais que estavam de folga foram recrutados para ajudar a controlar o incêndio.

Caminhões pipa de fazendas da região foram levados ao local para dar apoio, após a água dos caminhões dos bombeiros se esgotar. Um caminhão de combate a incêndio do Aeroporto Regional de Sorriso também precisou ser usado para apagar as chamas.

Devido ao grande volume de fumaça, alguns funcionários chegaram a passar mal e foram retirados do local para evitar intoxicação. Moradores de um prédio vizinho ao supermercado também foram evacuados.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e deve analisar o local.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra funcionários do lado de fora do supermercado vendo a fumaça se espalhando pelo lado de fora do estabelecimento.

Veja o vídeo abaixo: